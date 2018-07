Logo após estreia, Porchat protagoniza vídeo dizendo que artistas desaparecem na Record; assista

Fábio Porchat estreou na Record nesta quarta Foto: Reprodução / YouTube

"Muita gente que você acha que morreu só está na Record" é uma das frases de Fábio Porchat no vídeo publicado hoje, 25, pelo canal 'Porta dos Fundos' no YouTube. 'Fabio Porchat (01/07/1983 - 24/08/2016) vai deixar saudades', diz sinopse de peça decretando também a "morte" de Porchat.

"Eu tirei a semana para avisar a família do Luciano Szafir, da Babi Xavier, do Floriano Peixoto, da Bárbara Borges... Ela está viva", diz o humorista no episódio chamado 'Record'.

A divulgação da peça humorística ocorre no dia seguinte a estreia do 'Programa do Porchat' na Record. Fábio estreou em primeiro lugar e desbancou seus amigos - porém rivais - Jô Soares, da Globo, e Danilo Gentili, do SBT.

Essa não é a primeira vez que o humorista debocha da emissora que o contratou. Em outras seis ocasiões ele zoou a Record e fez o público rir muito.