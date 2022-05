Lizzo ganha documentário sobre sua carreira na HBO Max: 'Estou apenas começando'

Lizzo recebeu o prêmio por Melhor Performance Pop Solo com 'Truth Hurts' no Grammy 2020 Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

A HBO Max anunciou nesta quarta-feira, 18, a produção de um documentário sobre a cantora Lizzo. Ainda sem data de estreia divulgada, a produção segue a compositora, rapper, flautista e atriz, ganhadora de três Grammys, enquanto faz história ao mudar o som, a alma e o espírito da música e da cultura popular e equilibra os desafios da vida, do amor e do estrelato.

A artista também revelou a novidade, nesta quarta-feira, durante apresentação do Warner Bros. Discovery Upfront, no Madison Square Garden, em Nova York. "Eu nunca sonhei que iria alcançar todas as coisas incríveis que vivi até aqui em minha vida, e estou apenas começando", celebrou a artista.

"Estou tão entusiasmada em poder compartilhar e reviver minha jornada com meus fãs e com a HBO Max. Desde Cuz I Love You até minha dramática turnê mundial, perdendo e ganhando amor, e criando meu novo álbum Special, todos verão a quantidade de tempo, paciência, sangue, suor e lágrimas presentes neste processo. Foram necessários dez anos para me tornar um 'sucesso da noite para o dia', e espero inspirar outros jovens criativos a continuar", diz Lizzo.

O documentário compartilha a inspiradora história por trás de seu humilde começo até sua ascensão meteórica ao estrelato, com um olhar íntimo sobre os momentos que moldaram este árduo caminho à fama, ao sucesso, ao amor e ao estrelato internacional.

A produção é dirigida pelo cineasta vencedor do prêmio Emmy Doug Pray e produzida por Kevin Beisler, Kevin Weaver, Ryan Kroft e Nicole Rocklin. Lizzo é uma das produtoras executivas sob o selo da Lizzobangers. A Pray dirige e produz com sua parceira de produção Stephanie Meurer.