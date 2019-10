'Lizzie McGuire': Hillary Duff se reúne com elenco original para nova versão da série

Hillary Duff com sua 'família' em 'Lizzie McGuire'. Foto: Instagram / @hilaryduff

A atriz Hillary Duff publicou uma foto ao lado de sua 'família' no seriado Lizzie McGuire, que ganhará um reboot em breve com os atores originais. Hallie Todd será Jo, mãe de Lizzie, Robert Carradine o pai, Sam, e Jake Thomas seu irmão, Matt.

Os quatro fizeram postagens em referência ao reencontro na noite desta quinta-feira, 24.

"Estamos diante do que em breve será a sala de estar dos McGuire. Estamos fazendo isso!", escreveu a atriz ao lado da hashtag 'Lizzie McGuire' e 'Disney Plus', serviço de streaming no qual a série será transmitida nos Estados Unidos.

Confira abaixo a publicação feita por Hillary Duff e seus colegas sobre a volta de Lizzie McGuire