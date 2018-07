Lívia Andrade explica cancelamento de gravações por Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos Foto: YouTube / @Programa Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade, participante frequente de quadros do Programa Silvio Santos, falou a respeito do estado de saúde do apresentador, que precisou cancelar algumas gravações recentemente.

"Ele tem quase 90 anos, apenas perdeu a voz numa gravação porque o ar tava muito gelado, mesmo, a gente fica resfriado, normal. Ele perdeu a voz, falhou a voz. [Como] ele trabalha com a voz, tem que estar em perfeitas condições", contou Lívia em entrevista ao TV Fama na última segunda-feira, 23.

"Parou a gravação, [ele] foi pra casa e em uns dias já estava firme e forte. [...] Não teve um longo período, uma recuperação de uma doença, não, gente, ele só perdeu a voz", prosseguiu.

Lívia relatou ter passado problema semelhante por conta das gravações: "O ar-condicionado do estúdio é super frio. Peguei uma pneumonia recentemente, fiquei um mês me tratando porque não conseguia me curar".

Por fim, aproveitou para elogiar o patrão: "A saúde dele é de ferro. Ele é um homem de quase 90 anos, as pessoas esquecem disso. Ele tem uma vitalidade, um ânimo, disposição e energia de deixar qualquer novinho no chinelo."

