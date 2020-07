Live de Leonardo e Raça Negra com Ratinho será exibida pelo SBT

Cantor Leonardo fará live com vocalista do Raça Negra Foto: Divulgação

O SBT anunciou nesta quarta-feira, 22, que exibirá a live entre os cantores Leonardo e Luiz Carlos, do grupo Raça Negra, no próximo dia 31 de julho, uma sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília).

Ratinho fará a apresentação do encontro ao vivo no YouTube e nas redes sociais do SBT, da Rede Massa de Rádio e dos cantores.

Na TV aberta, o show será transmitido horas depois, entre as 22h15 e as 23h15, no horário do Programa do Ratinho.

