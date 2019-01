Lisa Kudrow e Courteney Cox, de 'Friends', se reúnem em programa de TV

Courteney Cox, Ellen DeGeneres e Lisa Kudrow em estúdio da cafetaria 'Central Perk' Foto: Instagram / @courteneycoxofficial

Ellen DeGeneres montou um encontro surpresa entre Lisa Kudrow e Courteney Cox em seu programa, The Ellen Show, na terça-feira, 29.

As atrizes se eternizaram, respectivamente, como Phoebe Buffay e Monica Geller, de Friends. Para recebê-las, a apresentadora montou o cenário da cafeteria Central Perk, onde os personagens passavam a maior parte do tempo.

A primeira a entrar no estúdio foi Courtney, que foi ao talk show para falar sobre o seu programa Nine Months with Courteney Cox, que será lançado no Facebook e acompanhará a vida de mulheres grávidas.

"Gunther não está aqui, isso é só um set", brincou Ellen, referindo-se ao gerente do Central Perk. Em seguida, Lisa Kudrow apareceu, surpreendendo a amiga e a plateia. "Não acredito que você está aqui", disse Courteney.