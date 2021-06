Lisa Kudrow diz ser 'um pouco alucinante' o impacto de 'Friends: A Reunião'

A atriz Lisa Kudrow deu vida à personagem Phoebe no clássico 'Friends'. Foto: Danny Moloshok/Reuters

A reunião do elenco de Friends tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e provocou um aumento de assinaturas para a HBO Max, plataforma de streaming que transmite o encontro. O Spotify também registrou um crescimento de buscas por músicas e playlists da série. Para Lisa Kudrow, que dá vida à personagem Phoebe, tudo isso é "um pouco alucinante".

"Você não consegue realmente entender o impacto que a série teve nas pessoas internacionalmente e as histórias pessoais que você ouviria ao longo dos anos. É muito legal. Agora, eu vou dormir pensando: 'Ah, eu fiz uma coisa boa'", disse a atriz, em entrevista à Reuters, sobre a repercussão de Friends: A Reunião.

No Brasil, o especial estará disponível no lançamento da HBO Max, no dia 29 de junho. Assista abaixo ao trailer:

Lisa deve retornar à comédia para a televisão na segunda temporada de Feel Good, em que interpreta a mãe de Mae, uma comediante não binária que luta contra os próprios demônios do passado enquanto tenta manter um relacionamento com a namorada George.

"Uma vez que recebi o roteiro, eu amei. Eu adorei cada episódio, adorei sobre o que era [a série]", disse. No entanto, o apego ao projeto significava que a estrela de Friends teria de viajar para o Reino Unido, onde a maior parte da produção foi filmada durante a pandemia.

"Eu estava ansiosa com isso, mas esqueci tudo quando estava lá no set com os protocolos contra a covid-19. Eu me senti perfeitamente segura", afirmou Lisa.

Com informações da Reuters