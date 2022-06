Linn da Quebrada conta que conheceu o pai aos 12 anos: 'Tinha curiosidade, não rancor'

Linn da Quebrada em participação no programa 'Saia Justa', do canal GNT. Foto: GNT

Linn da Quebrada foi a convidada do programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 23. Entre vários assuntos, a artista comentou sobre a relação com o pai, Lino, que morreu em maio deste ano, pouco tempo após a saída de Lina do Big Brother Brasil 22.

Linn contou que conheceu o pai apenas aos 12 anos de idade, mas que a ausência da presença paterna não foi uma grande questão para ela, que cresceu rodeada de afeto.

"A ausência [do meu pai] não foi uma questão na minha vida. Sinto que minha mãe foi tão presente, mesmo não estando por perto. Tive infância e adolescência com muito afeto. Não tinha rancor, eu encontrei com ele aos 12 anos na frente de um fórum judicial antes da nossa reaproximação. Eu tinha curiosidade sobre o que ele passou, o que ele viveu, mas não tinha rancor", comentou a artista.

Ela ainda disse que a aproximação com Lino só ocorreu porque a mãe trabalhava para uma advogada, que ofereceu ajuda para que a filha recebesse a pensão do pai. "Foi ali que começamos a receber e eu o conheci", completou.