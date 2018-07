Lindsay Lohan volta à TV em série de comédia 

Lindsay Lohan durante o Festivan de Cannes de 2017 Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Lindsay Lohan está de volta à televisão. A atriz fará parte do seriado de comédia Sick Note, do canal Sky 1 e terá como colegas Rupert Grint, o Rony Weasley, de Harry Potter, e Nick Frost.

No seriado, Grint é o principal e interpreta Daniel Glass, um mentiroso compulsivo diagnosticado erroneamente com uma doença terminal. Lindsay viverá Katerina West, filha do chefe de Glass.

Lindsay estará na segunda temporada da série.