'Lightyear': Entenda as diferenças entre o filme e 'Toy Story'

'Lightyear' chega nesta quarta-feira, 3, à plataforma do Disney+. Foto: Pixar

Após ter estreado aos cinemas em junho, Lightyear agora poderá ser assistido de casa e chega nesta quarta-feira, 3, à plataforma do Disney+.

O longa conquistou fãs ao redor do mundo ao trazer de volta Buzz Lightyear, um dos personagens mais queridos da história das animações.

Porém, ao contrário do que muitos pensam, a trama não se passa no universo de Toy Story, filme que apresentou o personagem em 1995, e nem retrata o brinquedo de Andy.

O Buzz de Lightyear, dublado por Marcos Mion na versão brasileira, é o astronauta que deu origem ao Buzz de Toy Story, dublado por Guilherme Briggs.

Vinte e um anos após o lançamento de Toy Story, o diretor Angus MacLane queria criar o filme que Andy assistiu e que o fez se apaixonar pelo personagem. "Lightyear é o filme que Andy, seus amigos e provavelmente o mundo inteiro viram na época", relatou o cineasta.

O novo filme não traz os clássicos personagens da animação, como Woody, Jesse, Bala no Alvo e Senhor Cabeça de Batata, mas sim Sox, Alisha Hawthorne, Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel, os companheiros do astronauta no espaço.

O spin-off de Toy Story acompanha Buzz após ser abandonado no planeta T’Kani Prime a 4,2 milhões de anos-luz da Terra. Na história, ele precisa enfrentar o vilão Zurg e um exército de robôs que chegam a T’Kani Prime com uma missão misteriosa.

O longa chegou a ser banido em pelo menos 14 países por conta de uma cena de beijo entre duas personagens femininas. No Rotten Tomatoes, Lightyear recebeu uma avaliação de 75% pela crítica especializada, ganhando o status de "tomate fresco" conforme as classificações do site.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais