'Lightyear': Após protestos, Disney desiste de cortar beijo lésbico do filme

A personagem Hawthorne será dublada pela atriz Uzo Aduba na nova animação da Disney, 'Lightyear'. Foto: Disney e Pixar

A Disney voltou atrás na decisão de cortar a cena do beijo entre duas mulheres da animação Lightyear, spin-off de Toy Story. De acordo com informações da revista Variety, a cena havia sido cortada do filme, mas executivos da companhia resolveram restaurá-la.

A decisão foi tomada após acontecimentos recentes, quando funcionários da Pixar acusaram a Disney de censurar personagens LGBTQ+ nas animações do estúdio. "Mesmo que a criação de conteúdo LGBTQIA+ fosse a resposta para reverter leis discriminatórias no mundo todo, nós estamos sendo impedidos de criá-los", diz trecho da carta aberta divulgada pelos profissionais da empresa.

A denúncia também surgiu como resposta ao projeto de lei 'Don't Say Gay' (Não Diga Gay, em tradução livre) aprovado há pouco tempo na Flórida. A descoberta de que a Disney apoia políticos favoráveis ao projeto cansou revolta, uma vez que o objetivo da lei é banir a discussão LGBTQ+ nas escolas.

Lightyear contará com uma nova personagem chamada Hawthorne, dublada pela atriz Uzo Aduba. Segundo a Variety, ela e a namorada serão as responsáveis por protagonizar o primeiro beijo lésbico da história da Pixar.