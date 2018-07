Xavier afirma a Branca que se casará com ela em 'Liberdade, Liberdade'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Xavier afirma a Branca que se casará com ela​

Segunda-feira, 9 de maio

Rubião diz para Joaquina/Rosa que está investigando o crime contra Virgínia. Xavier conversa com Virgínia sobre Joaquina/Rosa. Joaquina/Rosa afirma a Rubião que ainda não está apaixonada por ele. Virgínia orienta Xavier a encontrar Dimas Tenório. Xavier afirma a Branca que se casará com ela. Virgínia revela a Raposo que Rubião é seu filho e planeja afastá-lo de Rosa/Joaquina. Rubião repreende Omar. Dimas assume o lugar de Padre Vizeu. Dimas/Padre Vizeu pretende visitar Rubião. Xavier e Joaquina/Rosa se encontram na casa de Tiradentes.

Raposo visita a prisão em busca de pistas sobre Taveira​

Terça-feira, 10 de maio

Xavier e Joaquina/Rosa provocam um ao outro. Virgínia afirma a Rubião que protegerá Joaquina/Rosa. Raposo questiona Rubião sobre o assassinato de seu contador. Rubião ordena que Tolentino observe Raposo de perto. Dimas/Padre Vizeu se apresenta como novo pároco da cidade e garante a Virgínia que está ao lado dos inconfidentes. Raposo visita a prisão em busca de pistas sobre Taveira, e o carcereiro alerta Rubião. Mão de Luva se recupera com a ajuda de Ascensão e jura vingança contra Rubião. Luzia e Branca castigam Malena. Branca encontra o lenço de Joaquina/Rosa com Xavier.

Raposo rende Mão de Luva​

Quinta-feira, 12 de maio

Raposo afirma a Ascensão que encontrará o responsável pela morte do carcereiro. Com ciúmes de Xavier, Branca promete se vingar de Joaquina/Rosa. Rubião orienta Tolentino a manter sua proximidade com André. Mimi passa mal. Virgínia e Dimas/Padre Vizeu combinam suas próximas ações. Rubião oferece flores a Joaquina/Rosa. Luanda se revolta contra Bertoleza e Dionísia decide se livrar da moça. Luanda passa a trabalhar para Branca. Rubião descobre que seu irmão voltará para o Brasil. Alexandra é atacada. Raposo rende Mão de Luva. Joaquina/Rosa recebe um bilhete de Virgínia.

Raposo e Mão de Luva fazem um acordo​

Sexta-feira, 13 de maio

Virgínia entrega o livro de Tiradentes a Joaquina/Rosa. Alexandra perde a memória. Rubião decide aumentar os impostos da cidade e Virgínia dispensa os serviços de Omar. Diogo teme a ausência de notícias de Alexandra e exige que Rubião tome providências. Luanda conta a Branca que Joaquina/Rosa encontrou-se com Xavier no rio. Luzia e Branca não reconhecem Alexandra, que implora por comida na porta da igreja. Raposo confronta Virgínia por causa do livro de Tiradentes. Raposo e Mão de Luva fazem um acordo. Joaquina/Rosa acolhe Alexandra. Rubião finge cuidar de Alexandra para impressionar Joaquina/Rosa. Rubião beija Joaquina/Rosa.