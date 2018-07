Branca desconfia de Xavier e manda Luanda seguir o noivo​ em 'Liberdade, Liberdade'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Branca desconfia de Xavier

Segunda-feira, 23 de maio

Rubião não gosta de ver Joaquina/Rosa perto de Xavier. Joaquina/Rosa conhece Ventura. Brites e Matias se preocupam com sua situação financeira. Branca desconfia de Xavier e manda Luanda seguir o noivo. André e Joaquina/Rosa conversam sobre a reunião dos conspiradores e surpreendem Caju os espionando. Ventura comenta sobre Bertoleza com Rubião. Rubião ameaça Xavier, e Virgínia pede que o amigo se afaste do intendente. Xavier revela a Virgínia que Omar é um coronel. Joaquina/Rosa e Xavier se beijam.

Branca arma contra Joaquina

Terça-feira, 24 de maio

Luanda vê Xavier com Joaquina/Rosa e conta para Branca. Branca arma contra Joaquina/Rosa. Rubião diz para Joaquina/Rosa que trará melhorias para a população mais pobre. Alexandra não reconhece Joaquina/Rosa. Caju foge da casa de Raposo, mas Mão de Luva o leva de volta. Mimi revela sua gravidez a André. Jacinta encontra ouro e Malveiro a flagra. Dionísia suspeita que Mão de Luva trabalha para Terenciano. Dimas/Padre Vizeu contém a ansiedade de Xavier. Joaquina/Rosa promete descobrir quem é a mulher que a está difamando na cidade.

Joaquina confronta Branca e Xavier as vê

Quinta-feira, 26 de maio

Rubião ameaça Virgínia. Raposo impede que Dionísia machuque Mão de Luva, que se encanta com a senhora. Dionísia confirma que a navalha deixada em seu quarto é de Terenciano. Ventura se surpreende com Bertoleza. Rubião exige que Virgínia acerte suas dívidas com a Intendência. Joaquina/Rosa confronta Branca e Xavier surpreende as duas. André propõe a Mimi assumir a paternidade de seu filho. Anita vê Joaquina/Rosa com Xavier. Xavier revela a Joaquina/Rosa que Rubião foi um inconfidente. Joaquina/Rosa confronta Rubião.

Raposo descobre que Rubião agrediu Virgínia

Sexta-feira, 27 de maio

Raposo descobre que Rubião agrediu Virgínia. Raposo alerta Joaquina/Rosa sobre Rubião. Gaspar sequestra Bertoleza. Rubião promete a Joaquina/Rosa que encontrará Bertoleza. Rubião confessa à noiva que conheceu Tiradentes. Alexandra diz a Matias e Brites que planeja acelerar o casamento de Xavier e Branca. Malveiro entrega Jacinta a Gaspar. Virgínia se preocupa com a decisão de André em adotar o bebê de Mimi. Joaquina/Rosa enfrenta Anita. Rubião orienta Tolentino a esconder o ouro roubado de Raposo nos pertences de Xavier.