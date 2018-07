Xavier promete se casar com Branca em 'Liberdade, Liberdade'

Foto:

Xavier promete se casar com Branca

Segunda-feira, 2 de maio

Rosa/Joaquina ampara Virgínia com a ajuda de Bertoleza. Branca e Xavier se amam e o rapaz promete se casar com a moça. Rubião e Tolentino encontram o novo esconderijo de Mão de Luva. André se magoa com Raposo. Mimi e Vidinha avisam a Xavier que Virgínia sumiu. Dionísia reza por perdão. Malena encontra uma mancha de sangue na cama de Branca. Ascensão socorre Virgínia. Simão atira contra Xavier e André se desespera. Mão de Luva e Raposo se enfrentam, e Rubião dispara contra o bandido. Xavier encontra o livro de Tiradentes.

Rubião propõe compromisso a Rosa

Terça-feira, 3 de maio

Xavier acredita que Mão de Luva morreu. Raposo agradece Rubião por ter salvado sua vida. Xavier descobre que Tiradentes teve uma filha. Ascensão leva Virgínia para o bordel. Rubião exige que Omar recupere o livro de Tiradentes. Xavier confia o livro a Virgínia. Simão é preso por Tolentino. Malena chantageia Branca. Rubião propõe compromisso a Rosa/Joaquina, que pede um tempo para pensar. Ascensão aconselha Virgínia a se afastar de Rosa/Joaquina para protegê-la. Rosa/Joaquina visita Virgínia e encontra Raposo.

Luzia trama contra Malena

Quinta-feira, 5 de maio

Raposo repudia a atitude de Rosa/Joaquina e Virgínia pede que a menina vá embora. Anita vê quando Raposo e Rosa/Joaquina deixam o bordel. Branca explica a Luzia por que Malena a chantageia. Vidinha descobre que Rubião está apaixonado por Rosa/Joaquina e conta para Virgínia. Raposo e Rosa/Joaquina se reconciliam. Raposo afirma que jamais aceitará a união de Rubião com sua filha. Luzia trama contra Malena. Xavier e Matias se enfrentam. Rosa/Joaquina banha-se em um rio quando encontra Xavier.

Rubião descobre onde está o ouro de Raposo

Sexta-feira, 6 de maio

Xavier fica encantado com Rosa/Joaquina. Rubião dá ordens a Tolentino para encontrar os conspiradores. Dionísia pretende arranjar um casamento para André. Rubião descobre onde Taveira guardou o ouro roubado de Raposo. Anita desconfia do ouro que encontra com Rubião. Branca revela a Xavier que está sendo chantageada e afirma que eles devem se casar logo. Bertoleza insinua que Rosa/Joaquina esteja interessada em Xavier. Rubião finge ajudar Virgínia para conseguir a atenção de Rosa/Joaquina.