Letras de músicas de Katy Perry viram 'novela'

Em novo vídeo do 'The Late Late Show', James Corden protagoniza cena dramática citando músicas de Katy Perry. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

As letras das músicas de Katy Perry viraram uma novela no quadro The Bold and the Lyrical, do The Late Late Show. No vídeo, publicado no YouTube na última quarta-feira, 4, James Corden contracena com Claire Danes, Christine Baranski e Jack McBrayer.

Tudo começa quando James e Claire acordam juntos numa cama de casal e se questionam como foram parar ali. O apresentador começa dizendo: "Há um estranho na minha cama, tem um 'martelo' na minha cabeça", trechos iniciais da música Last Friday Night. Claire então acorda e diz: "É isso que você consegue quando acorda em Vegas", frase que aparece na música Waking Up In Vegas.

Os dois então entram numa discussão: "Pareceu tão errado", James diz, ao que a atriz responde "pareceu tão certo", frases da música I Kissed a Girl. Neste momento, Jack McBrayer também aparece, citando a mesma música. O trio continua a conversa, com trechos de Chained to the Rhythm e E.T., até que Christine aparece citando Roar e Firework, numa dramática cena em que uma mulher desobre a traição do marido.

Assista ao vídeo completo abaixo: