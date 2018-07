Leticia Spiller rodopia ao vivo e internet se diverte

Leticia Spiller ganhou a internet após rodopiar ao vivo no programa Mais Você. Foto: Tasso Marcelo/AE

Na manhã desta quinta-feira, 20, a atriz Leticia Spiller esteve no programa Mais Você, da Globo, e comentou sobre sua rotina, práticas físicas e seus trabalhos na TV. Era para ser uma bate papo ordinário, mas uma amostra prática e ao vivo de suas atividades físicas fez com que Leticia, de 43 anos, se tornasse um dos destaques do dia.

A atriz comentou que, diariamente, pratica ritos tibetanos, um combo de cinco exercícios com origem na medicina oriental que ativa os chácras e estimula o bom funcionamento do organismo. O primeiro exercício da ordem é um giro sob o próprio eixo, e esse foi o feito por Leticia. Ela rodopiou ao vivo, e a internet gostou.

No Twitter, usuários postaram memes e associaram o giro a alegria por amanhã, 21, ser um feriado nacional.

Se fosse a Joelma tudo bem. Mas Letícia Spiller girando no #MaisVoce surpreendente. pic.twitter.com/O1AcTZQYAU — Tininho (@OTininho) 20 de abril de 2017

Amanhã é feriado e a gente fica como? Letícia Spiller #MaisVocê pic.twitter.com/sIMAryPcF7 — Higor Marques (@higormoura) 20 de abril de 2017