Leonardo DiCaprio e Nat Geo lançam documentário sobre mudanças climáticas

O canal National Geographic lança no dia 30 de outubro o documentário Seremos História? (Are we History?, ou Before the flood, em inglês), que fala sobre os efeitos das mudanças climáticas no planeta. O filme, que tem o ator e ativista pelo meio ambiente Leonardo DiCaprio como apresentador, direção de Fisher Stevens e produção executiva de Martin Scorcese, será lançado em 171 países e em 45 idiomas.

DiCaprio no ecossistema Lieuser, na Indonésia. Foto: Divulgação

Enric Sala, biólogo marinho espanhol e explorador residente do Nat Geo, acompanhou DiCaprio pelo Ártico canadense para observar os impactos do aquecimento global na região. "O problema das mudanças climáticas é tão sério que o fato de que uma pessoa tão famosa como Leo faça um documentário como esse é muito importante para a causa", afirma Sala.

Seremos História? é o resultado de dois anos de trabalho da equipe de produção e traz entrevistas com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o Papa Francisco, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, e o ex-presidente americano Bill Clinton. Falam também especialistas da Nasa, ativistas de todo o mundo, cientistas e líderes comunitários.

Durante pouco mais de 90 minutos, DiCaprio conduz o espectador por uma narrativa convincente, que busca provar a gravidade dos efeitos da mudança climática em diversas partes do mundo e sugerir possíveis ações para frear o problema. Guiado pela curiosidade e preocupação que o levaram a ser escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Mensageiro da Paz para Mudanças Climáticas, o ator usa suas experiências pessoais, desde a infância até a maturidade profissional, para falar sobre os perigos decorrentes do aquecimento global.

"As evidências das mudanças climáticas no documentário são muito chocantes, os efeitos humanos sobre o planeta já estão sendo catastróficos. Então, o documentário passa uma mensagem sobre a urgência de que se atue imediatamente para frear o aquecimento global", avalia Sala. Ele explica que as previsões são de que o gelo do Ártico desapareça completamente durante o verão já em 2040, se o processo continuar no ritmo em que se encontra atualmente.

O projeto manteve o foco nas consequências do processo de mudança climática tanto para o ecossistema das várias regiões do globo quanto para as pessoas que vivem nessas regiões. Para Sala, esse é um ponto importante da narrativa. "Se não houver gelo no Ártico durante o verão, por exemplo, todas as espécies que vivem no gelo vão entrar em colapso. Assim, os esquimós, que dependem da caça desses animais, também serão afetados", diz. Seremos História? estreia no dia 30 de outubro, às 23h, no Nat Geo.