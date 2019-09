Leo Dias usa camisa com beijo que causou polêmica na Bienal: 'manifestação contra censura'

Após inúmeros desentendimentos com seus colegas, inclusive no ar, Mara Maravilha foi afastada do 'Fofocalizando' em 17 de agosto de 2018. "Mara Maravilha e a direção do SBT, em comum acordo, decidiram que a apresentadora não fará mais parte do programa 'Fofocalizando'. A artista permanece como contratada da emissora e aguarda novos projetos", afirmou a assessoria do canal, à época, por meio de nota. Mara Maravilha chegou a participar do programa do Ratinho, tendo sido afastada da atração posteriormente, também, além de algumas aparições no 'Programa Silvio Santos'. Mara retornou ao 'Fofocalizando' somente em 25 de julho de 2019, quase um ano após sua saída do programa.

Foto: Reprodução de 'Fofocalizando' (2019) / SBT