Léo Áquilla conta que perguntam diariamente se é prostituta

O primeiro turno das eleições 2018 chegou ao fim no domingo, 7 de outubro. Com ele, foram eleitos 54 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. Entre os incontáveis concorrentes a esses cargos, estão diversas personalidades conhecidas do público, seja por seu trabalho na TV ou no mundo das artes. Alguns, como Tiririca e Alexandre Frota, foram eleitos, enquanto outros, como Renata Banhara, Dr. Rey e o Hulk do 'Legendários', não. Confira a seguir uma lista e veja quantos votos cada um teve ao fim do processo eleitoral.

Foto: Reprodução de propagandas eleitorais (2018) | PSL | PATRI | PRB | PRB | PR