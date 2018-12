Lembra dele? 'Tio da Sukita' está de volta em nova propaganda; assista

Nova campanha de marketing mostra o 'tio Sukita' conversando com uma jovem no elevador. Foto: Reprodução de cena de 'Tio da Sukita' (2018) / YouTube / B.blend

A propaganda do 'Tio da Sukita' - marca de refrigerante - ganhou uma nova versão nesta semana. A volta faz parte de uma campanha para divulgar uma máquina de bebidas em cápsulas.

O popular comercial, de 19 anos atrás, mostra um homem mais velho e formal 'xavecando', sem sucesso e com insistência, mulheres mais novas.

O conceito e o desfecho do novo comercial continuam os mesmos, mas o senhor adotou hábitos modernos: usa tênis descolados, ecobags e prefere a bicicleta ao carro.

Assista ao vídeo da década de 1990.

Veja abaixo a nova versão.

O 'Tio da Sukita' é interpretado por Roberto Arduin, ator de 68 anos. No ano passado, ele chegou a brincar com seu 'sumiço': "Alguém falou que morri?! Morri não, estou com uma peça no Teatro Cacilda Becker". Leia mais aqui.

