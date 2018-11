Lembra dela? Elaine, campeã do 'No Limite' volta à Globo 18 anos depois

Elaine Cristina Cosmo Melo, em foto de setembro de 2000, à época em que foi campeã do 'No Limite' Foto: Celso Júnior / Estadão

Você lembra de Elaine Melo, a grande campeã do No Limite, considerado um dos precursores dos reality shows no Brasil no ano 2000? Ela participou do programa Os Melhores Anos das Nossas Vidas que foi ao ar na noite de quinta-feira, 15.

Entre inúmeras provas que envolviam coragem e resistência, Elaine, que à época tinha 35 anos de idade e atualmente está com 53, falou sobre o fato de ter sido subestimada por parte do público por ser "gordinha" à época e fez uma análise sobre sua participação no programa.

O programa foi exibido originalmente entre 23 de julho e 10 de setembro de 2000. Com o sucesso, foram feitas mais duas temporadas no ano seguinte. Em 2009, a atração retornou à grade da emissora em uma nova edição, sem, porém, o mesmo sucesso.

Elaine em 2018, quase duas décadas após vencer o 'No Limite', no palco do 'Os Melhores Anos das Nossas Vidas'. Foto: Reprodução de 'Os Melhores Anos das Nossas Vidas' (2000) / TV Globo

Elaine em chamada do 'No Limite'. Foto: Reprodução de 'No Limite' (2000) / TV Globo

Elaine durante sua participação no programa 'No Limite' Foto: Reprodução de 'No Limite' (2000) TV Globo

Clique aqui para conferir a participação de Elaine em Os Melhores Anos das Nossas Vidas