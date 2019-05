Leandro Hassum não terá contrato renovado com a Globo

Leandro Hassum Foto: Fábio Rocha / Globo / Divulgação

"Com o término das gravações de Escolinha, Leandro Hassum e a Globo decidiram, em comum acordo, pela não renovação do contrato do ator, que se encerra no fim deste mês", informou a equipe de comunicação da emissora em nota enviada ao E+ nesta quinta-feira, 23.

Em 28 de abril, Hassum havia feito uma publicação em seu Instagram revelando que havia sido escolhido para viver Mazarito, personagem do humorista Costinha na versão original da Escolinha. Nela, o ator falava sobre o fechamento de ciclos.

"Tudo começou no Costinha. E graças a Deus, mais um ciclo se fecha com ele", escreveu, na ocasião.

Ao longo de mais de uma década na Globo, Leandro Hassum ficou marcado pelo personagem Jorginho, da dupla com Pedrão (Marcius Melhem), em quadros do Zorra Total e posteriormente no programa Os Caras de Pau.

Leandro Hassum caracterizado como Mazarito na nova versão da 'Escolinha do Professor Raimundo'. Foto: Estevam Avellar / Globo / Divulgação

Em 2009, Leandro Hassum chegou a ser vice-campeão da Dança dos Famosos, perdendo a final para Paolla Oliveira.

O E+ tentou contatar a assessoria de Leandro Hassum sobre o fato, mas não obteve o retorno até a publicação desta reportagem.