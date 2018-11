Lázaro Ramos revela que SBT o procurou para ser 'Cirilo brasileiro' na infância

O primeiro trabalho de Lázaro Ramos no mundo cinematográfico, porém, ocorreu somente 10 anos depois, em 1998, no 'clássico' brasileiro 'Cinderela Baiana', estrelado por Carla Perez. Em entrevista ao 'Altas Horas' em 2017, relembrou sua curta participação e falou sobre o longa: "Me diga uma coisa: por que o nome do filme é 'Cinderela Baiana' e ela tá vestida de odalisca? Nunca entendi isso - como várias coisas desse filme, eu não entendo! [risos]"

Foto: Reprodução de 'Cinderela Baiana' (1998)