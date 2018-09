Lauren Cohan pode deixar a série ‘The Walking Dead’

Com sua situação contratual indefinida, a atriz Lauren Cohan pode sair da série 'The Walking Dead' Foto: Danny Moloshok/Reuters

A atriz Lauren Cohan, que interpreta a personagem Maggie no seriado The Walking Dead, pode deixar a produção. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Cohan está com sua situação contratual para a nona temporada da série ainda em aberto e está ouvindo propostas para participar de outras séries.

De acordo com a publicação, o empresário da atriz deixou claro para as emissoras e produtoras que ela realmente está interessada em papéis fora da série e não está usando isso para fazer pressão na AMC, que produz The Walking Dead, para acelerar as negociações do seu novo contrato.

Uma das frustrações de Cohen e seu empresário com a emissora é que as propostas contratuais feitas para ela não estão a animando e estão muito abaixo do que Andrew Lincoln e Norman Reedus, os outros protagonistas da série, estão recebendo.

A segunda metade da oitava temporada de The Walking Dead começa em 25 de fevereiro. Aqui no Brasil, a série é transmitida simultaneamente aos Estados Unidos no canal Fox.

