Laura Keller e Jorge Souza vencem o 'Power Couple' e devem trabalhar no programa da Xuxa

Laura Keller e Jorge Souza venceram a primeira edição do reality show 'Power Couple Brasil' Foto: Reprodução/Record

Casal menos conhecido do elenco - e também o mais odiado pelos adversários -, Laura Keller e Jorge Souza foram os vencedores da primeira edição do reality show Power Couple Brasil, que chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira, 22. Com 82,4% dos votos do público, eles superaram a cantora Simony e Patrick e levaram a bolada de R$ 697 mil, dois carros 0 km e uma viagem para Las Vegas, prêmios acumulados durante a passagem pela competição.

Laura e Jorge foram um fenômeno de aceitação pelo público. Nos episódios exibidos, as redes sociais foram tomadas por comentários positivos em relação ao desempenho e postura do casal. Para não desperdiçar esta popularidade, a Record deve manter a atriz e seu marido em seu casting. E o destino pode ser o programa Xuxa Meneghel.

A proposta oficial deve ser feita ainda hoje, 22, após a participação do casal no programa Hoje em Dia. Na quinta, 23, eles viajam ao Rio para gravar com Xuxa e lá, durante a encenação, eles serão convidados pela apresentadora - de quem se dizem fãs - para reforçarem o time da atração.

O contrato, a princípio, será de curto prazo, pois existe um receio de que a popularidade do casal caia após o fim do reality show e não ajude a atração de Xuxa a elevar a sua audiência. Outro fator que preocupa, mas não muito, é o jeito 'excessivamente espontâneo' de Jorge, que pode impactar na duração deste acordo.

Casamento. Laura e Jorge namoram há um ano e meio, e a relação deve ser oficializada em breve. "Vamos nos casar em Las Vegas", afirmou o personal trainer durante a final do reality show. "E queremos que a Record cubra", emendou ele, pedindo em rede nacional para que a emissora exiba a cerimônia em algum de seus programas.

Sem saber do convite que a Record lhe fará para permanecer na emissora, Laura disse ao E+ que planejava tirar alguns dias de descanso para curtir o prêmio com o futuro marido. "Meu vínculo com a Record termina hoje. Temos que participar de alguns programas da casa, mas depois não tenho nenhum compromisso profissional. Vou aproveitar para viajar com o Jorge", comentou.

No episódio do dia 14, quando foi exibida a final da prova que garantiu o casal na final da competição, Jorge tomou coragem e pediu a namorada em casamento, pedido que foi prontamente aceito. "Queremos nos casar em agosto", antecipou a vencedora do Power Couple Brasil.