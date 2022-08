Lashana Lynch, de '007', viverá esposa de Bob Marley em cinebiografia

A atriz Lashana Lynch vai interpretar Rita Marley, esposa e viúva do cantor Bob Marley, em cinebiografia produzida pela Paramount Pictures. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Lashana Lynch foi escalada para interpretar Rita Marley, a viúva de Bob Marley, em uma cinebiografia do cantor que está sendo produzida pela Paramount. As informações foram divulgadas pelo site Deadline.

A atriz é mais conhecida pelo seu papel no filme 007 - Sem Tempo para Morrer, mas também esteve no elenco de Capitã Marvel e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Lashana foi escolhida depois de um longo período de testes e vai atuar ao lado de Kingsley Ben-Adir, que vai interpretar o ícone do reagge. Segundo o Deadline, a atriz recebeu a aprovação da própria Rita e da família Marley.

Até o momento, o nome e a data de lançamento do filme sobre a vida de Bob Marley ainda não foram divulgados. O longa será dirigido por Reinaldo Marcus Green, responsável por King Richard, e produzido por Cedella e Ziggy Marley, filhos do cantor, além de Rita Marley.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais