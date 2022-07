Larissa Manoela mostra Paloma Duarte emocionada com cena de 'Além da Ilusão': 'Que cena'

Nas redes sociais, Larissa Manoela compartilha reação de Paloma Duarte ao ver cena emocionante em 'Além da Ilusão'. Foto: Globo/João Miguel Júnior

Na última sexta-feira, 1º, Larissa Manoela compartilhou a emoção de Paloma Duarte ao ver a cena em que a personagem dela, Heloísa, descobre ser mãe de Olívia (Débora Ozório) em Além da Ilusão. Em um vídeo publicado no Twitter, a atriz, que interpreta Isadora, elogiou a colega de elenco e mostrou a reação de Paloma ao ver a cena no ar.

"Ela tem esse tamanho gente. Ela é a coisinha mais linda, e tá aqui ao vivo, agorinha mesmo com o mesmo vestido da cena. É ela! Que cena", elogiou Larissa Manoela.

Nos comentários, os fãs também elogiaram Paloma Duarte e disseram que se emocionaram com a sequência de cenas. "Que cena extraordinária. Estou emocionada até agora", declarou uma internauta.

Que cena extraordinária Tô emocionada até agora!!!! — mimi camargo | ♥️ (@mssgonz) July 1, 2022

Em seu perfil no Twitter, Paloma Duarte agradeceu o carinho que recebeu dos fãs. "Estou tão feliz com essa tonelada de carinho e essa vibe feliz! Posso imaginar a bagunça que perdi aqui [no Twitter]. Ainda não vi o capítulo todo, vou ver! [...] Equipe de milhões que tem essa novela, né? Muito muito, obrigada", escreveu a atriz.