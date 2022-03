Larissa disse que mentiu no 'BBB' por estratégia: 'Esqueci de contar para o público'

Larissa participou do 'Café da Manhã com o Eliminado' nesta quarta-feira, 2. Foto: TV Globo

Larissa Tomásia, a sexta eliminada do BBB 22, participou do Café da Manhã com o Eliminado no programa Mais Você desta quarta-feira, 2. Ela foi eliminada com 88,59% dos votos, maior índice de rejeição da edição, e disputou a berlinda com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

Como a apresentadora Ana Maria Braga está de férias, os repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete conduziram a conversa com a influenciadora. Larissa disse que não conseguiu dormir após a noite da eliminação e recebeu várias informações.

Sobre a rejeição recorde da edição, ela disse que o fato não a atingiu. "Eu acredito que fui eu mesma com a casa e, quando eu entrei, meu coração amoleceu", disse. Larissa comentou que acredita que a rejeição tenha sido alta por ela ter disputado o paredão com "duas pessoas fortes".

A influenciadora disse que sentiu que o discurso de Tadeu na eliminação era para ela. "Eu caí no paredão errado e duas semanas para mim ali foi muito pouco para mostrar o que eu gostaria dentro da casa", afirmou.

Fabrício afirmou que Larissa não cumpriu a promessa de movimentar a casa após ter saído da Casa de Vidro e ela disse que mudou de estratégia quando entrou.

A influenciadora ainda confessou que entregou informações falsas aos integrantes do quarto lollipop por querer "dar uma movimentada no jogo". "Eu esqueci de contar para o público que era um tipo de estratégia", disse, rindo. Larissa virou meme pelas falas.

A sister sabia haver virado alvo dos homens da casa e disse que eles também criaram uma rede de proteção na casa. "Eles falavam sobre a nossa rede de proteção, mas a diferença é que eles não eram tão unidos quanto a gente (do quarto lollipop)", criticou.

Sobre o voto de Eliezer e Vyni, que acabou colocando Larissa indiretamente no paredão, ela disse que não se sentiu traída, mas ficou decepcionada com os colegas. A influenciadora disse que o quarto havia conversado várias vezes sobre a estratégia de votar apenas no Douglas.

A influenciadora havia prometido a Douglas que os dois iriam se proteger, mas, ao contrário do ator, a sister não cumpriu a promessa. Ela disse que se arrependeu por não ter cumprido a palavra, mas que a escolha foi a única opção que sobrou por estratégia.

Larissa também comentou sobre a desistência de Tiago Abravanel e disse que o artista tem um "coração gigante". "Quando houve a movimentação da votação para poder me proteger, eu fiquei me sentindo culpada", confessou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais