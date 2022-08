‘Lar: Vida Interior’: nova temporada do programa estreia na GNT

O ator Luís Miranda conta como sua religiosidade se reflete em sua casa, no novo programa da GNT Foto: Alberto Renault

A GNT traz mais uma novidade em sua programação. No dia 19 de agosto, às 23h, estreia a nova temporada da série Lar: Vida Interior, dirigida e apresentada pelo roteirista Alberto Renault. A produção abre a intimidade dos convidados e mostra a relação que eles têm com suas casas. Nomes como Alexandre Nero, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch e Lilia Cabral participam do programa e mostram a relação que têm com seus lares e apresentam características pessoais que expressam através de objetos, hortas, móveis, quadros, retratos de família, entre outros elementos.

Os convidados relatam como manifestam a própria personalidade em suas moradias. “Tento traduzir nos episódios o clima da gravação, ou seja, de uma visita. É assim que gravo o programa, visitando aquele lar, tomando um café com o morador. Sou muito grato aos que me confiam seus lares, sua intimidade. Buscamos esse tom intimista, não à toa acrescentei o subtítulo ‘Vida Interior’”, conta Alberto, que continua explicando que o nome da atração representa a vida que acontece dentro das casas que visita e diz que mostrar como essa manifestação se traduz é a finalidade da série.

No episódio de estreia, o ator Luís Miranda conta como a sua religiosidade se reflete em sua casa na Bahia. Alberto também visita a residência de Eduardo Moscovis, que tem um corredor de entrada pintado pela artista plástica Rita Wainer.

O episódio ainda mostra um sobrado centenário no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, onde moram André Curti e Arthur Luanda Ribeiro. O amor tamanho pela arte e pelo teatro fez a dupla construir um palco dentro de casa. Já o designer Jorge Oliveira e a artesã Thaís Melo comentam como mudaram seu lar com plantas, tons terrosos e muita criatividade. Lar: Vida Interior será exibido toda sexta, às 23h, no GNT.