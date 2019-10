'Lanterna Verde' deve ter série para o HBO Max, diz Greg Berlanti

Lanterna Verde Foto:

Lanterna Verde, herói da DC Comics, ganhará uma série para o HBO Max, serviço de streaming do canal nos Estados Unidos. A informação foi dada pelo The Hollywood Reporter nesta terça-feira, 29.

O anúncio foi feito pelo produtor Greg Berlanti, que também prometeu uma série com histórias passadas em um mundo onde superpoderes existem, prometendo ser uma das maiores produções já feitas pela DC, chamada de Strange Adventure, por enquanto.

"Nós a faremos junto a uma série de TV do Lanterna Verde, mas não posso revelar mais que isso por enquanto. [...] Ambas as produções originais da DC que estamos criando para o HBO Max não são parecidas com nada já visto na televisão"", afirmou.