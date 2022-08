Lançamentos de ‘Aquaman 2’ e ‘Shazam 2’ são adiados mais uma vez pela Warner

Cena do filme 'Aquaman', de James Wan, com Jason Momoa. Foto: Warner Bros. Pictures

Para quem estava esperando assistir Shazam! Fúria dos Deuses em dezembro deste ano, má notícia: a estreia do longa foi adiada mais uma vez pela Warner, e deve chegar aos cinemas somente no dia 17 de março de 2023. Além dessa produção, Aquaman e o Reino Perdido também ganhou nova data de estreia: 25 de dezembro de 2023. As informações são do Deadline.

A alteração é necessária para que o novo filme de Aquaman, protagonizado por Jason Momoa, tenha de mais tempo para refilmagens.

Outras produções do estúdio também ganharam atualizações no lançamento. House Party e Evil Dead Rise, que a princípio seriam exclusividades do HBO Max, irão para os cinemas antes do streaming. As datas de estreia também já estão definidas, 9 de dezembro de 2022 e 21 de abril de 2023, respectivamente.

O ano de 2023 também deve marcar a estreia de A Freira 2, prevista para 8 de setembro, e A Hora do Vampiro, ainda sem data oficial.