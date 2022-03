Laís, do 'BBB 22', conhece mãe de Gustavo no 'Domingão': 'Encontro com a sogrinha'

Laís, do 'BBB 22', conhece a mãe de Gustavo no palco do 'Domingão com Huck'. Foto: Twitter/@dra_laiscaldass

Neste domingo, 27, Laís Caldas, nona eliminada do BBB 22 com 91,25% dos votos, participou do Domingão com Huck para falar sobre sua trajetória no reality show.

No palco do programa, Luciano Huck promoveu o encontro da sister com Sandra, a mãe de Gustavo, com quem ela tinha um envolvimento dentro da casa.

As duas se abraçaram e a sogra brincou: "Está com cheirinho de Gustavo". Ela também falou sobre as interessadas em ficar com o filho dela e a preferência dela pela médica: "Está aprovadíssima essa minha nora. Você que lute, Laís, mas você é a primeira da fila."

Na última sexta-feira, 25, Laís compartilhou uma foto delas durante os bastidores da gravação. Na legenda, escreveu: "Veio aí o encontro com a sogrinha."

Veio aí o encontro com a sogrinha ️ pic.twitter.com/kKRZPFjEEN — Laís Caldas (@dra_laiscaldass) March 25, 2022

Em outro momento do programa, Sabrina Sato acabou arrancando risadas de Laís com uma pergunta sobre a dieta de Arthur Aguiar.