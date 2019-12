Lair Rennó deixa Globo após 20 anos e se despede do 'Encontro'

Lair Rennó, do 'Encontro com Fátima Bernardes'. Foto: Sergio Zalis / Globo / Divulgação

Lair Rennó, jornalista conhecido por suas participações no Encontro com Fátima Bernardes teve sua demissão anunciada pela Globo após sete anos de programa e quase duas décadas na emissora nesta quarta-feira, 11.

O apresentador estava no Encontro desde a estreia do programa, em 2012, e permanecerá apenas até o fim desde ano.

"Hoje, um ciclo se encerra. Na Globo, são 20 anos de história nas bancadas de Minas, da Globo News e do Encontro. Novos ciclos se formarão. A hora da despedida é dolorosa, mas as janelas de oportunidades aparecem justamente nesse estágio", escreveu Lair Rennó em seu Instagram.

Lair Rennó começou na Globo em 2001, em uma afiliada da emissora no sul de Minas Gerais. Depois, passou pela Globo News e pelo telejornal Brasil TV, onde começou sua aproximação com Fátima Bernardes.

"Eu fazia caracterização com o mesmo profissional que atendia a Fátima. Passei a ter uma relação com ela só de camarim, de sala de maquiagem. Quando ela surgiu com a ideia de fazer o programa, me chamou para fazer parte do Encontro", contou em entrevista ao Gshow.

VEJA TAMBÉM: Relembre apresentadores e jornalistas que saíram da Globo em 2019

"Estive na equipe que fez a concepção do programa. Fui o quinto ou o sexto a chegar, logo no início", continuou.

Fátima Bernardes também falou sobre a saída de Lair Rennó: "Depois de sete anos de contato diário, eu tenho certeza que o Lair está pronto para novos desafios. Ele é um cara que canta, ele é um cara que conta piada, ótimo contador de histórias. Tem um jeito mineiro delicioso de conversar."

"O que me deixa muito feliz é que neste tempo a nossa amizade só se fortaleceu. Ele é um parceiro incrível, leal. Sabia me ler no olhar. Vou ficar na torcida para que ele venha a fazer aquilo que vai fazê-lo mais feliz", prosseguiu.

Confira abaixo a publicação de Lair Rennó sobre sua saída da Globo: