'Lady Night': Sabrina Sato é confirmada como convidada da próxima temporada

Sabrina Sato será entrevistada por Tatá Werneck na próxima temporada de 'Lady Night'.

Sabrina Sato será uma das convidadas da próxima temporada do Lady Night, talk-show comandado pela comediante Tatá Werneck. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria da apresentadora.

A equipe de Sabrina esclareceu que o programa ainda não foi gravado. A entrevista marca mais uma participação da artista em atrações da Globo após o seu retorno à emissora - ela já marcou presença no Domingão com Hulk e no Conversa com Bial.

No ar desde 2017, o Lady Night é exibido nos canais Multishow e Globo. A última temporada do programa contou com nomes como Marcos Mion, Juliette Freire, Gil do Vigor e Jojo Todynho.

As filmagens devem começar em breve, já que o reality The Masked Singer Brasil, que contou com Tatá Werneck como jurada, teve sua final exibida em 24 de abril.

