Lady Gaga vai aos palcos do Grammy após Ariana Grande cancelar participação

A cantora e atriz Lady Gaga. Foto: Anthony Harvey/AFP

Ariana Grande ficou de fora dos palcos do Grammy, que acontece neste domingo, 10, e Lady Gaga foi anunciada como atração momentos depois na quarta-feira, 6.

A cantora está sendo indicada para cinco prêmios na competição. Quatro deles são para a música Shallow, do filme Nasce Uma Estrela. A canção concorre nas categorias disco do ano, música do ano, melhor performance em dupla (com Bradley Cooper) e melhor música escrita para mídia visual.

O quinto foi para a versão em piano de Joanne, na categoria de melhor performance solo.

Lady Gaga também concorre ao prêmio de melhor atriz e de melhor música original - ao lado de Bradley Cooper, com Shallow - no Oscar 2019, que será realizado no dia 24 de fevereiro.

