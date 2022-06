Lady Gaga negocia para interpretar Arlequina em 'Coringa 2', diz revista

Lady Gaga está em negociação para interpretar Arlequina em 'Coringa 2'. Foto: Maria Alejandra Cardona/Reuters

A cantora e atriz Lady Gaga está em negociações para assumir o papel de Arlequina na sequência do aclamado filme da DC, Coringa (2019). Segundo a revista norte-americana The Hollywood Reporter, a artista é um dos nomes cotados para interpretar a personagem em Coringa: Loucura a dois.

De acordo com fontes da revista, o diretor Tod Phillips está trabalhando no roteiro da produção no formato de um musical, junto com Scott Silver. Além disso, Phillips produziu o filme Nasce Uma Estrela, no qual a cantora foi a protagonista.

Se a informação for confirmada, Lady Gaga se junta ao elenco que já tem mantido o ator Joaquin Phoenix, ganhador do Oscar de melhor ator pelo papel em Coringa.

Vale lembrar que a atriz Margot Robbie é conhecida por dar vida à Arlequina em três produções: Esquadrão Suicida (2016), Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa (2020) e O Esquadrão Suicida (2021). No entanto, como as produções baseadas em HQs podem seguir linhas do tempo diversas, vários personagens são vividos por atores diferentes ao mesmo tempo.