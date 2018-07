Lady Gaga é uma Vanusa melhorada, diz Silvio Santos

Foto: Reprodução|SBT

Silvio Santos indiretamente chamou a cantora Vanusa de feia ao compará-la com Lady Gaga. Em um novo quadro do seu programa, que foi ao ar na noite desse domingo, 5, o apresentador analisou fotos e vídeos de telespectadores feitos com celebridades.

Em um dos flagras, uma fã fez um vídeo junto com Lady Gaga quando ela entrava em um carro no Estados Unidos.

"Essa é quem, a Lady Gaga?", perguntou o Silvio, enquanto aparecia a imagem a cantora no vídeo. "É feia essa mulher. Ela não é grande coisa, não. Parece a Vanusa melhorada, as duas são parecidas. Lembra a Vanusa", disse Silvio, arrancando gargalhadas do auditório.

Mas ele não ficou só nas críticas. Silvio também elogiou os seios de Lady Gaga. "Ela pode não ser legal, mas o busto é bonito", avaliou.

Em outro flagra, Silvio disse que o cantor Daniel parecia depressivo. "Esse daí é o Daniel? Meu Deus, como está feio. Está feio e barbudo. Deve está em depressão, não é possível. Ele ainda canta e com essa cara?", disse o apresentador.