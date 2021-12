Lady Gaga e Tony Bennett aparecem juntos em 'Acústico MTV'; assista

Os cantores Lady Gaga e Tony Bennett em 'Acústico MTV' Foto: YouTube/ MTV

Lady Gaga, de 35 anos, e Tony Bennett, de 95, aparecem juntos no especial Acústico MTV, exibido pela emissora na última quinta-feira, 17. A dupla apresentou Love For Sale, do segundo disco de estúdio.

O álbum de Lady e Tony foi indicado a seis categorias do Grammy 2022, duas delas das mais importantes: Álbum do Ano e Gravação do Ano.

Em um clima intimista, o especial foi gravado em Nova York, nos Estados Unidos, no início do ano.

Esta foi a última aparição de Bennett antes de se aposentar de vez da música. Desde 2016, ele luta contra os efeitos da doença de Alzheimer.

Lady Gaga, por sua vez, fez a estreia dela em acústicos da MTV.

Assista ao vídeo: