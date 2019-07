Lady Gaga e Adele estão entre convidados para Academia do Oscar

Lady Gaga no Metropolitan Museum of Art em Nova York. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O grupo que distribui anualmente os Oscars anunciou nesta segunda-feira, 1º, que convidou 842 novos membros de 59 países diferentes, incluindo a cantora Lady Gaga e os atores Sterling K. Brown e Letitia Wright, ao passo que a organização busca atingir mais diversidade entre seus quadros.

A Academia Artes e Ciências Cinematográficas disse que metade dos novos convidados são mulheres e 29% não são brancos. Se todos os convidados aceitarem, o total de membros chegará a mais de nove mil - 32% deles mulheres e 16% não brancos.

Outros convidados incluem a cantora Adele, a atriz Claire Foy, o ator Tom Holland e a atriz Elisabeth Moss.

Em 2016, a Academia iniciou uma campanha para aumentar a diversidade entre seus membros, depois de críticas de que ela seria composta por uma grande maioria de profissionais brancos, homens, e mais velhos da indústria do cinema e que aquilo seria um impedimento para a igualdade racial e de gênero entre indicados e vencedores do Oscar. A próxima cerimônia do Oscar deve acontecer em 9 de fevereiro de 2020.