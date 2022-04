Lady Gaga dá spoiler da música tema de ‘Top Gun: Maverick’

Lady Gaga é a responsável pela trilha sonora de ‘Top Gun: Maverick’, ao lado de Hans Zimmer e Harold Faltermeyer. Foto: Twitter / @LdyGaga

A cantora Lady Gaga divulgou nesta segunda, 25, um trecho de mais uma música composta para os cinemas: Hold My Hand, que foi escrita para ser o tema do filme Top Gun: Maverick.

Em seu Twitter, os fãs vibraram ao ler parte da canção. “Hold my hand everything will be ok. I heard from the heavens that clouds have been grey (Segure minha mão, tudo vai ficar bem. Eu ouvi dos céus que as nuvens têm sido cinzentas)”.

O filme é a sequência de Top Gun: Ases Indomáveis, um dos maiores sucessos cinematográficos da década de 1980. É estrelado por Tom Cruise, que interpreta Maverick, um dos principais aviadores de elite, agora, muito experiente. Depois de mais de 30 anos da estreia do primeiro filme, o piloto enfrenta novos desafios: ao ver o mundo ser atacado por drones, ele prova que a coragem humana ainda é o principal fator para lidar com situações de risco.

Lady Gaga não faz parte do elenco dessa vez, mas é a responsável pela trilha sonora, ao lado de Hans Zimmer e Harold Faltermeyer. Vale lembrar que a cantora levou para casa um Oscar após o sucesso de Shallow, música tema de A Star Is Born, filme de 2018.

O filme estreia no dia 25 de maio na França e 26 no Brasil; com direção de Joseph Kosinski e roteiro de Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie.