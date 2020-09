'Laços de Família': relembre o elenco e as polêmicas da novela

Reynaldo Gianecchini, Carolina Dieckman e Vera Fischer como Edu, Camila e Helena, personagens de 'Laços de Família' Foto: Globo / Divulgação

A novela Laços de Família retorna ao ar nesta segunda-feira, 7 de setembro de 2020, com reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Protagonizada por Reynaldo Gianecchini (Edu), Carolina Dieckmann (Camila) e Vera Fischer (Helena), a trama traz diversos outros nomes conhecidos no elenco e marcou época na primeira vez que foi ao ar, em 2000.

A novela se envolveu em diversas polêmicas, como uma liminar na Justiça impedindo atores mirins de trabalharem nas gravações, críticas da igreja católica e a disputa pelo nome com a Record. Clique aqui para relembrá-las.

Laços de Família também ficou marcada pela cena em que Camila raspa a cabeça no tratamento contra a leucemia. Por conta da personagem, Carolina Dieckmann ficou careca na vida real.

Confira na galeria abaixo os atores e personagens do elenco de Laços de Família.