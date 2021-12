'La Casa de Papel': versão sul-coreana terá ator de 'Round 6' em 2022

Park Hae-Soo, um dos atores de 'Round 6', estará na versão coreana de 'La Casa de Papel' Foto: Netflix

A Netflix anunciou uma versão sul-coreana da série de sucesso do streaming La Casa de Papel. Park Hae-Soo, um dos protagonistas de Round 6, estará no seriado em 2022.

"Olá para os fãs da Netflix em todo o mundo. Eu sou Park Hae-Soo e interpreto Berlim na versão coreana de La Casa de Papel. Obrigado, Pedro, por enviar essa famosíssima máscara. Na versão coreana, também temos uma máscara especial", declarou o ator.

Park deu um breve spoiler: "Quando a gente revelar, no ano que vem, vou dar uma de presente para o Pedro. Para mim é uma honra participar de uma série tão maravilhosa, especialmente fazendo Berlim, um personagem verdadeiramente incrível. Tenho certeza de que o resto do elenco da versão coreana sente o mesmo que eu".

No perfil do streaming, a Netflix publicou um vídeo com o depoimento do ator.

"Alô, mundinhos La Casa de Papel e Round 6... As semelhanças já eram muitas, agora com a versão coreana da série espanhola, e a participação de Park Hae-Soo, os dois mundos ficaram ainda mais próximos. Cadê 2022 que não chega logo?!", diz a legenda nas redes sociais.