'La Casa de Los Famosos': Julia Gama é alvo de comentários machistas

No 'La Casa de Los Famosos', Julia Gama vira alvo de comentários machistas. Foto: Telemundo/La Casa de Los Famosos

A ex-Miss Brasil Julia Gama está no La Casa de Los Famosos, versão latina do Big Brother, e se tornou alvo de comentários machistas. Após ser escolhida para o quarto do líder por Rafael Nieves, os participantes Nacho Casano e Lewis Mendoza insinuaram que ela estava se oferecendo para o boxeador em troca de vantagens no jogo.

Em outro momento, Mendoza comentou que "ela estava se fazendo de difícil e que logo teria relações sexuais com o parceiro".

Em nota publicada em suas redes sociais, a equipe de Julia Gama repudiou o comportamento dos confinados do La Casa de Los Famosos.

"Desde o início do reality, Julia se tornou alvo de comentários machistas e maldosos por parte de alguns participantes do programa. Gostaríamos de ressaltar que repudiamos qualquer tipo de diálogo que desabone sua índole e honra, que não ferem somente à Julia, mas também, qualquer outra mulher no programa ou fora dele. Julia, e todas as outras mulheres, merecem respeito", dizia o comunicado publicado no Instagram.