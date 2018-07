Kylie Jenner terá seu próprio reality show

Reality 'Life with Kylie' mostrará as amizades e o trabalho da Jenner mais nova Foto: REUTERS/Kevork Djansezian

Aos 19 anos, Kylie Jenner, a mais nova das Kardashian-Jenner, terá seu próprio reality show. O novidade foi confirmada pelo E!, canal no qual será transmitida a série.

O nome do reality será Life With Kylie e, ao todo, serão oito episódios. A previsão de lançamento é para o verão norte-americano, ou seja, inverno no Brasil.

Life With Kylie focará nas amizades da empresária, em seu trabalho e seu namoro com Tyga, que é cheio de altos e baixos. A família de Kylie também aparecerá no reality. Além de ser protagonista da série, ela também será produtora executiva do programa.