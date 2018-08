Krysten Ritter irá dirigir episódio na nova temporada de 'Jessica Jones'

A atriz Krysten Ritter fará sua estreia atrás das câmeras e irá dirigir um episódio na nova temporada de 'Jessica Jones' Foto: David Giesbrecht/Netflix

A atriz norte-americana Krysten Ritter, que interpreta a personagem Jessica Jones na série homônima da Netflix, irá fazer sua estreia atrás das câmeras na próxima temporada da produção: segundo o site Deadline, Krysten será responsável por dirigir um dos novos episódios.

"Estou muito animada de fazer minha estreia como diretora em Jessica Jones", disse a atriz ao site. "Todo o elenco e produção da série se tornaram uma família para mim e só agradeço a oportunidade de poder trabalhar com eles dessa forma diferente. Agradeço também a confiança de Melissa Rosenberg, Jeph Loeb, Marvel e Netflix por me deixarem fazer isso", continuou.

A segunda temporada de Jessica Jones, que conta a história de uma detetive particular com superpoderes, estreou na Netflix em março de 2018 e as filmagens da nova temporada começaram recentemente em Nova York, onde se passa a série.