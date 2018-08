Kristen Bell deve reviver 'Veronica Mars' em novos episódios

A atriz Kristen Bell no papel de Veronica Mars. Foto: Divulgação

Os saudosistas da série Veronica Mars já podem se animar. É que o criador do projeto, Rob Thomas, já negocia com a atriz Kristen Bell para a produção de novos episódios da trama. A participação dela está praticamente fechada. No entanto, os produtores estão se esforçando para juntar o elenco original.

Com três temporadas, entre os anos de 2004 e 2007, Veronica Mars conta a história de uma detetive juvenil, interpretada por Kristen Bell, que trabalha com o pai. Ela era uma das garotas populares da escola. Durante o dia, Veronica lida com a rotina de qualquer estudante. Depois, ajuda o pai na empresa de investigação particular, que atua na Califórnia, tentando descobrir os mistérios que surgem na comunidade.

Assista ao trailler: