KondZilla e YouTube lançam série sobre pós-pandemia na periferia

O produtor KondZilla lança nesta sexta-feira, 7, uma nova série feita em parceria com o YouTube. Intitulada Resenha de Favela #Comigo, a produção irá mostrar cinco youtubers que moram em comunidades brasileiras e os efeitos da pandemia do novo coronavírus em suas vidas.

A ideia é discutir não apenas os impactos da pandemia e da quarentena na rotina dos moradores da periferia, mas também como o cenário pós-pandemia irá afetar as comunidades. Foram escolhidos youtubers de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

O primeiro episódio será apresentado pela youtuber Camilla de Lucas, e irá mostrar as adaptações na área da educação, focando no ensino à distância. Já no segundo episódio, Rizolito Motoboy falará sobre empreendedorismo, e a necessidade de reinvenção em meio à crise.

Leozito Rocha abordará os cuidados necessários com a saúde mental durante a pandemia. E os youtubers Fraan Ferreira e Luci Gonçalves falarão, no último episódio, sobre as mudanças no cotidiano das pessoas para “conviver” com a pandemia.

Todos os episódios serão publicados no canal de KondZilla no YouTube. O primeiro vai ao ar às 18h desta sexta-feira e os próximos sairão, respectivamente, nos dias 8, 9 e 10 de agosto, sempre no mesmo horário.

