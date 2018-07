Kit Harington fez o teste para ser Jon Snow de 'Game of Thrones' com um olho roxo

Foto:

Kit Harington fez seu teste para viver Jon Snow em 'Game of Thrones' com um olho roxo depois de uma briga no McDonald's na noite anterior. O ator revelou que estava muito incomodado com a impressão que iria causar nos seus possíveis futuros chefes quando apareceu com um hematoma no rosto depois de uma confusão na rede de restaurantes.

Em uma entrevista à W Magazine, ele compartilhou: "Eu participei de uma briga na noite anterior. Foi com um cara no McDonald's... Eu estava com uma garota com quem estava saindo na época. Esse cara começou a ser grosseiro com ela, então, ele a chamou de algo como uma 'porca horrorosa' e eu me levantei. Eu me virei para ele e disse: 'Não, você não pode chamá-la disso. Levante-se'. Então eu o chamei para a briga, uma coisa que eu nunca tinha feito antes".

O ator ainda informou que o homem era muito maior do que ele. "Foi então que eu percebi que eu deveria fazer aquilo, eu digo, dar o primeiro soco, senão eu seria um frango. E então eu levei uma surra", relatou. Apesar das suas preocupações com sua aparência, porém, Kit acredita que o machucado lhe ajudou a conseguir o papel de Snow. "Eu fui para o teste com o olho roxo, então eu acho que o homem que me socou talvez tenha me ajudado a conseguir o trabalho. Então se você estiver lendo, obrigado!"