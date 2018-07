Kit Harington, que interpreta Jon Snow, diz que conheceu Ed Sheeran no banheiro

Ator Kit Harington conta que conheceu o amigo Ed Sheeran no banheiro. Foto: Lucy Nicholson/Reuters

Boas amizades podem começar em situações inusitadas. É o caso de Kit Harington e Ed Sheeran. Em entrevista ao apresentador James Corden no programa The Late Late Show, o ator de Game of Thrones contou que foi um encontro "peculiar".

"Sabe quando você está no mictório e um cara chega perto de você, então ele olha pra frente, olha pra você, olha pra frente de novo e diz 'Voce é o Jon Snow?'?, conta Harington, como se fosse uma situação bem comum. "Esse foi Ed Sheeran", conclui rindo.

Ao lado dele, Nicole Kidman acompanhava a conversa com o mesmo humor. Em outro momento, ela deixou o ator sem graça ao falar sobre o relacionamento dele com Rosie Leslie.

Confira o trecho da entrevista: