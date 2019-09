Kit Harington diz não ter assistido à última temporada de ‘Game of Thrones’

O ator Kit Harington. Foto: Geoff Robins / AFP

Kit Harington afirmou durante a entrega do Emmy no último sábado, 21, que não assistiu à última temporada de Game of Thrones.

O protagonista disse que essa é a forma como lida com as críticas dos fãs sobre o fim da série. Entretanto, mesmo sem ter visto, ele defendeu a obra e destacou o empenho da equipe.

"Eu não assisti, mas sei da dificuldade que foi gravar. Todos colocaram amor e esforço nisso", alegou. "Nós sabíamos que o que estávamos fazendo era a história certa e sabíamos o certo para os personagens, porque vivemos com eles por dez anos", completou.

A visão do ator coincide com os últimos fatos apresentados por ele. Harington se envolveu tanto com Game of Thrones que revelou em maio ter se internado em uma clínica de reabilitação por abuso de álcool e pelo estresse causado pelo término da série.

Além disso, o artista chegou a fazer terapia para suportar a insegurança com GoT. Ele disse à Variety que sofreu quando Snow foi dado como morto na quinta temporada. "O foco em mim era assustador. As pessoas gritavam comigo na rua: 'você está morto'. Eu sou tão neurótico quanto qualquer ator, e as neuroses se intensificaram com esse nível de atenção", explicou.

Apesar da dificuldade mencionada por Kit Harington, a série ganhou o principal prêmio do Emmy 2019, de melhor série dramática. Entretanto, perdeu a premiação de melhor roteiro e direção.

